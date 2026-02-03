Вольфович: главное – не допустить того, чего добивается Запад

Мы не только обязаны все вместе обеспечить безопасность на территории нашей страны, но и сделать Беларусь еще сильнее. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с активом Федерации профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укрепление обороноспособности – один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетку. Ведь только без внешних угроз можно строить сильную, конкурентоспособную и независимую экономику. Несмотря на санкции она демонстрирует устойчивость. Золотовалютные резервы достигли рекордных 14 миллиардов долларов, а экспорт товаров и услуг превысил 50 миллиардов. Эти успехи опровергают пессимистичные прогнозы беглых и являются результатом труда всего белорусского народа. Государственный секретарь Совета безопасности подробно проанализировал для профсоюзного актива сложные глобальные процессы и геополитические вызовы, стоящие перед страной. Не просто информировал, а дал глубокий анализ причин и возможных последствий.