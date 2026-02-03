Вольфович: главное – не допустить того, чего добивается Запад

Мы не только обязаны все вместе обеспечить безопасность на территории нашей страны, но и сделать Беларусь еще сильнее. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече с активом Федерации профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление обороноспособности – один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития на пятилетку. Ведь только без внешних угроз можно строить сильную, конкурентоспособную и независимую экономику. Несмотря на санкции она демонстрирует устойчивость. Золотовалютные резервы достигли рекордных 14 миллиардов долларов, а экспорт товаров и услуг превысил 50 миллиардов.
Эти успехи опровергают пессимистичные прогнозы беглых и являются результатом труда всего белорусского народа. Государственный секретарь Совета безопасности подробно проанализировал для профсоюзного актива сложные глобальные процессы и геополитические вызовы, стоящие перед страной. Не просто информировал, а дал глубокий анализ причин и возможных последствий.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Трудовые коллективы – это ядро белорусского народа. И, конечно же, в этом есть и большая заслуга профсоюзных наших организаций, потому что они вместе с народом, они видят их проблемы, они защищают интересы трудящихся. И от этого очень многое зависит. Самое главное – нам вместе не допустить то, чего добивается Запад – дестабилизации обстановки на территории нашей страны. И только все вместе, общими усилиями, проводя вот такую информационную работу среди коллективов, объясняя людям, почему это нужно делать. Мы вместе сможем добиться самой главной цели – обеспечить мир, безопасность и стабильное процветание нашего любимого государства.
В зале Дворца культуры профсоюзов сегодня собрались около 400 человек. Это руководители профсоюзных организаций Беларуси. Полученная ими информация станет основой для дальнейшей работы в коллективах, до которых донесут суть происходящих в мире событий и разъяснят меры, которые предпринимает государство для обеспечения стабильности, суверенитета и безопасности каждого жителя.