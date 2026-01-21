Прямой эфир

Военные водители проходят переподготовку в 72‑м гвардейском объединённом учебном центре

21 января 2026 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важный этап, позволяющий военнослужащим уверенно управлять грузовыми автомобилями и выполнять задачи, стоящие перед армией. В 72‑м объединенном учебном центре идет переподготовка с категории «В» на категорию «С», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Военные водители проходят переподготовку в 72‑м гвардейском объединённом учебном центре-2

В ходе обучения бойцы не только повторяют и углубляют знания правил дорожного движения, но и изучают основы медицины, чтобы уметь действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется устройству грузовых машин, их техническим особенностям и порядку обслуживания, ведь надежность техники напрямую зависит от грамотного ухода.

Военные водители проходят переподготовку в 72‑м гвардейском объединённом учебном центре-4

Александр Пугач, заместитель начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:
На данный момент мы готовим до 60 военнослужащих. Построен автодром для непосредственной отработки на площадках. Существуют в учебном корпусе классы для подготовки по технической, компьютерной подготовке, изучению правого дорожного движения и, конечно же, класс медицины. На данный момент мы взяли военнослужащих Борисовского гарнизона и военнослужащих 72-го объединенного центра. В последующем мы выйдем на военнослужащих всех Вооруженных Сил.

Занятия проходят как в аудиториях, так и на практических площадках, где отрабатываются навыки управления в различных условиях. Программа построена так, чтобы максимально приблизить обучение к реальным задачам, которые предстоит решать в войсках. В завершение курса военнослужащих ждет внутренний тематический контроль, а затем – экзамен в ГАИ, который станет итоговой проверкой знаний и умений. Переподготовка в учебном центре расширяет профессиональные возможности бойцов и повышает общую боевую готовность подразделений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске
21 января 2026 06:13

Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске

Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится в Минске
21 января 2026 05:45

Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится в Минске

Лукашенко оценил чудо-машину от «Гомсельмаша»
20 января 2026 20:13

Лукашенко оценил чудо-машину от «Гомсельмаша»