Прямой эфир

Водоемы Минской области пополнились сомом

26 апреля 2016 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники межрайонной инспекции охраны окружающей среды пополнили водоемы Минской области сомом.

Весна – благоприятная пора для ловли усатого хищника пресноводных рек и озер. Чтобы не попасть на крючок правоохранителей самому, инспекторы напоминают любителям о запрете на лов рыбы, который действует с 1 апреля. Согласно правилам, любителям ловли на живца запрещается заходить в воду, иметь при себе более одной удочки и задерживаться на берегу допоздна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Рыбалка в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как абсолютно официально заработать деньги в 14 лет? Отделы трудоустройства по месту жительства в Беларуси
26 апреля 2016 11:05

Как абсолютно официально заработать деньги в 14 лет? Отделы трудоустройства по месту жительства в Беларуси

Традиционная ярмарка вакансий пройдёт в Минске. Как сейчас обстоят дела на рынке труда?
26 апреля 2016 10:34

Традиционная ярмарка вакансий пройдёт в Минске. Как сейчас обстоят дела на рынке труда?

В Минске возложили цветы к монументу, посвященному жертвам трагедии на ЧАЭС
26 апреля 2016 10:26

В Минске возложили цветы к монументу, посвященному жертвам трагедии на ЧАЭС