Водоемы Минской области пополнились сомом

Новости Беларуси. Сотрудники межрайонной инспекции охраны окружающей среды пополнили водоемы Минской области сомом.

Весна – благоприятная пора для ловли усатого хищника пресноводных рек и озер. Чтобы не попасть на крючок правоохранителей самому, инспекторы напоминают любителям о запрете на лов рыбы, который действует с 1 апреля. Согласно правилам, любителям ловли на живца запрещается заходить в воду, иметь при себе более одной удочки и задерживаться на берегу допоздна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.