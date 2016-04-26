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В Минске возложили цветы к монументу, посвященному жертвам трагедии на ЧАЭС

26 апреля 2016 10:26
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Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси именуется Днем общенациональной скорби. В странах СНГ чтят память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Еще в 2007 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую третье десятилетие после трагедии десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов.

Известно, что  в ликвидации  аварии в Чернобыле участвовали более 600 тысяч человек. Многие ценою собственной жизни. 26 апреля памятные  церемонии по погибшим проходят по всей Беларуси. В Минске у церкви Иконы Божьей матери «Взыскание погибших» собрались порядка тысячи человек. Представители республиканской и городской власти, органов правопорядка, общественных организаций страны, ликвидаторы последствий катастрофы  на ЧАЭС возложили цветы к монументу, посвященному жертвам этой трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС

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