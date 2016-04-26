В Минске возложили цветы к монументу, посвященному жертвам трагедии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси именуется Днем общенациональной скорби. В странах СНГ чтят память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Еще в 2007 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую третье десятилетие после трагедии десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов.

Известно, что в ликвидации аварии в Чернобыле участвовали более 600 тысяч человек. Многие ценою собственной жизни. 26 апреля памятные церемонии по погибшим проходят по всей Беларуси. В Минске у церкви Иконы Божьей матери «Взыскание погибших» собрались порядка тысячи человек. Представители республиканской и городской власти, органов правопорядка, общественных организаций страны, ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС возложили цветы к монументу, посвященному жертвам этой трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.