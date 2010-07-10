Водительские права за деньги – такую услугу предлагал житель Гродно

Получить водительское удостоверение даже без обучения в автошколе по его негосударственным расценкам стоило 800 долларов. Деньги, правда, он брал заранее, а вот услугу не оказывал.

Поживиться за чужой счёт 33-летний житель Гродно решил ещё в далёком 2007. Тогда здесь найти свободное место в автошколе было проблематично, мошенник же за «энную» сумму эти проблемы вызывался решать. Когда не получалось — предлагал просто купить корочку. Бонусная услуга мошенника — возврат прав тем, кого их лишили. Уже судимый житель Гродно клиентам рассказывал истории о своих связях в суде и правоохранительных органах. Правда, свои права никто из обратившихся так и не получил.

Дмитрий Бирюк, следователь следственного отдела Прокуратуры Гродненского района:

Поскольку данные граждане обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что они дали взятку обвиняемому, то, согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса, они освобождаются от уголовной ответственности. Если бы не было этого примечания, то они могли бы сами понести наказание, вплоть до лишения свободы.

Сам мошенник в общей сложности заработал около 7 миллионов рублей. Правда, это данные только трёх пострадавших, обратившихся в милицию. Сколько всего «наварил» предприимчивый мошенник, сейчас сказать сложно.

Находчивость мошенника обошлась ему в три года ограничения свободы по статьям «Мошенничество» и «Подстрекательство к даче взятки». Сейчас он отбывает наказание.