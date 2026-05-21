Водитель такси из Бобруйска спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

Крупную потерю предотвратила бдительность. Водитель такси из Бобруйска сообщил в столичную милицию, что его пассажирка может стать жертвой телефонных аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всю дорогу женщина выглядела взволнованной и говорила по телефону. Она призналась, что едет «декларировать» свои сбережения.

Дмитрий Белик, заместитель начальника УВД администрации Заводского района Минска: Приехав на место назначения, водитель такси увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию, где обычно декларируют деньги. И тогда понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников.

Александр Можайко, водитель автомобиля такси:

Во время поездки я попытался с женщиной как-то поговорить, но что она скованно отвечала на вопросы, и мне уже стало понятно, что что-то здесь не так.

На этот раз деньги – 17 тысяч долларов – удалось сохранить. Уже установлено: женщине звонили лжесотрудники газовой службы, затем – «правоохранители». Ее убедили, что от ее имени проводят незаконные операции, и потребовали срочно привезти в Минск все наличные. Правоохранители в очередной раз подчеркивают: ни милиция, ни газовые службы, ни банки не звонят гражданам в мессенджерах и не требуют передавать деньги курьерам. Любые разговоры о «декларировании», «безопасных счетах» или «уголовной ответственности» – признак мошенничества. В таких случаях важно сразу прекратить разговор и обратиться в милицию.