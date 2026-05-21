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Натурально и экологично: деревянные дома набирают популярность в Беларуси

21 мая 2026 06:34
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В Беларуси заметно растет интерес к деревянным домокомплектам – натуральные и экологичные решения все чаще выбирают те, кто планирует построить уютный загородный дом или баню. Лидерами производства срубов выступают лесхозы Минской области: только за 2025 год они реализовали 49 домов и 39 бань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Натурально и экологично: деревянные дома набирают популярность в Беларуси-2

Особенно выделяется Стародорожский район: местные производители в 2026 году существенно нарастили объемы выпуска так называемых «лесных домиков». Спрос настолько высок, что заказы уже расписаны на полгода вперед. Секрет успеха – в современных линиях деревообработки, развернутых прямо на месте: они позволяют изготавливать готовые элементы для сборки домов непосредственно в регионе. Такой подход заметно ускоряет строительство и помогает снизить расходы 

Натурально и экологично: деревянные дома набирают популярность в Беларуси-4

Сергей Неделько, главный инженер Стародорожского опытного лесхоза:
Активно мы начали производить деревянные домокомплекты в 25-м году. За 25-й год мы произвели 24 домокомплекта и 16 банекомплектов на общую сумму 906 тысяч белорусских рублей с НДС. Домостроение – это экологически чистый продукт. Активно пользуется спросом. Образцы представлены на торговых площадках «Лесной домик». Там можно заключить договор на приобретение этого дома. И очередь расписана на полгода вперед. Физлица приобретают, кредитуются в банках под 4 %, так как это белорусский товар белорусского производителя. Тем более это полностью наше собственное производство.

Стародорожский опытный лесхоз одним из первых в стране начал серийно выпускать деревянные конструкции. Для этого здесь построили специальный цех по производству бревен-цилиндров – технологичное решение, которое задало новый стандарт качества для отрасли.

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