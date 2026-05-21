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Православные Беларуси отмечают Вознесение Господне

21 мая 2026 06:34
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников. Дата неизменна по смыслу: событие всегда приходится на 40-й день после Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные Беларуси отмечают Вознесение Господне-2

Согласно Евангелию, в этот день воскресший Христос вознесся на небо с Елеонской горы, завершив земное служение и укрепив учеников перед сошествием Святого Духа. Праздник символизирует победу над смертью, надежду на спасение и духовное восхождение. Во всех храмах проходят праздничные богослужения, звучат особые песнопения. В 2026 году Вознесение совпадает с Днем памяти апостола Иоанна Богослова, поэтому службы включают элементы обоих торжеств. С праздником связаны и народные традиции: хозяйки пекли «лесенки» – символ пути к небу, также уделяли внимание милосердию и помощи ближним.

# Православные в Беларуси

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