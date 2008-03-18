Внутренним войскам Беларуси - 90 лет

Они были созданы 18 марта 1918 года в Витебске из 23 добровольцев отдельной команды конвойной стражи.

Сегодня это мощная силовая структура. Службу по охране правопорядка несут около 1,5 тысяч военнослужащих. Только в минувшем году проведено более 200 спецмероприятий, задержано свыше 500 правонарушителей. Физическая подготовка, моральная устойчивость и умение работать в команде - три составляющие военнослужащего внутренних войск. Эти качества необходимы тем, кто именно в мирное время выполняет боевые задачи. И если раньше служба во внутренних войсках не считалась престижной, то теперь недостатка в новобранцах нет. Берут не всех - только лучших. Тех, кто уже сумел себя проявить.

Белорусский опыт охраны правопорядка востребован во многих странах мира. Успешно развивается сотрудничество правоохранительных органов Беларуси с коллегами из КНР, Катара, Египта, Кувейта, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов. Налажен постоянный обмен опытом, делегациями. В частности, в настоящее время в республике по специальности сапер-инженер обучаются представители Эмиратов. В бригаде спецназа прошли обучение сотрудники правоохранительных органов Катара. Кроме того, достигнута договоренность с Вьетнамом об обучении кинологов на базе кинологического центра внутренних войск МВД Беларуси.



Ежедневно патрульную службу по охране правопорядка несут около 1300 военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси. Сегодня они представляют собой слаженную, высокомобильную, технически оснащенную современными образцами техники и вооружения организацию, способную выполнять широкий спектр служебно-боевых задач. Только в минувшем году проведено более 200 спецмероприятий, задержано свыше 500 правонарушителей. В местах, где несли службу воины войск правопорядка, не допущено преступлений.