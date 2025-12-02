Внимание – развитию регионов! Что входит в программу соцэкономразвития на будущую пятилетку
Для делегатов Всебелорусского народного собрания время подготовки к заседанию – важный этап. Это не просто встреча, а исторический момент, когда голос каждого белоруса обретает силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учителя и врачи, инженеры и аграрии, молодежь и ветераны. В собрании будут участвовать представители всех регионов и профессий. Зная реальные потребности людей, делегаты ВНС примут судьбоносные для Беларуси решения. В этих рядах директор межисетской средней школы Лилия Мельникова.
Лилия Мельникова, директор межисетской средней школы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я, Мельникова Лилия Геннадьевна, директор межистской средней школы, делегат Всебелорусского народного собрания VII созыва. В этой школе я работаю уже более 25 лет. В профессию я пришла неслучайно. У меня родители педагоги, поэтому я тоже выбрала профессию педагога и осталась в своей родной на то время еще деревне (сейчас агрогородок) работать в школе.
Мне небезразлична судьба нашей страны, поэтому участие в ВНС для меня очень волнительно. Очень ответственно, когда за тобой стоят люди, односельчане, коллеги, семья, и когда вся страна с большим интересом обсуждает, каким же будет наше будущее. В программе социально-экономического развития четко выстроены направления работы, четко определены цель и приоритеты. Уделено внимание развитию регионов. Целая глава «Сильные регионы». Нужно будет потом ознакомить наш коллектив, чтобы тоже посмотрели.
Лилия Мельникова:
Я сельский житель, и у меня душа болит именно за развитие сельских регионов. За последние 20 лет деревни превратились в агрогородки, и очень сильно многое изменилось. Инфраструктура деревни не уступает сейчас инфраструктуре практически городской. У нас на поселке есть все для качественной жизни людей. И продовольственные магазины, детский сад, школа, амбулатория, банк, почта. У нас хорошая транспортная логистика. Но я хочу, чтобы молодежь оставалась жить в агрогородках, а для этого нужно развивать и досуговые деятельность, досуговая занятость должна быть для молодежи.
Я помню Беларусь, которая только-только начинала свои шаги как независимая страна. Сейчас у нас есть все для качественной жизни. И я надеюсь, что мы это сохраним, приумножим. И хотелось бы, конечно, чтобы в этой сложной геополитической обстановке, которая складывается, чтобы мы остались все-таки мирной страной.