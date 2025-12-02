С какого возраста ребёнок может заниматься пулевой стрельбой? Ответил тренер

Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. Регион делает ставку на здоровье нации и результат впечатляет. Область активно инвестирует в спортивную инфраструктуру, преображая города и села новыми аренами, площадками и инициативами. Сегодня на Минщине насчитывается свыше 3 тысяч физкультурно-спортивных объектов, 200 из которых появились за последние несколько лет. Узда, Марьина Горка, Старые Дороги, Фаниполь, Дзержинск, Мядель – где еще появились новые спортивные сооружения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Показать достойный результат и стать по-настоящему лучшим в своем деле. Воспитанников спортивной школы вдохновляет тренер. Своим личным примером Анна Быкова показывает: нет ничего невозможного. Свои первые шаги в спорте она сделала именно здесь, придя в школу еще ребенком. В юные годы получила звание мастера спорта по пулевой стрельбе, после чего продолжила обучение в профильном училище.

Анна Быкова, заместитель директора по основной деятельности, тренер-преподаватель по стрельбе пулевой Борисовской СДЮШОР профсоюзов:

У меня есть мальчик, я его в этот год передала в училище олимпийского резерва. Он был третий на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ весной. Осенью проходила такая же спартакиада, он там занял первое место в упражнении МВ-8. Также есть девочки, которые выполняют кандидатов в мастера спорта, перворазрядников много у нас. У нас представлена стрельба из трех положений – это колено, лежа, стоя. Еще есть пневматика, там стреляют только стоя.

У детей есть экипировка – это костюмы, ботинки, перчатки. Костюмы нам нужны для лучшей устойчивости. Они помогают плотнее делать выстрел. То есть устойчивость лучше – снижают колебания, которые передаются на винтовку, выстрел получается точнее. Винтовки у нас тоже есть разные. Новичкам мы даем полегче винтовки, чтобы они смогли пока научиться. Начинают они с упоров, чтобы как-то научить их нажимать плавно пальчиком, прицеливаться.

Потом уже мы начинаем изучать стрельбу стоя, это потому что самая сложно координированная у нас стрельба, и постепенно – с колена. Потом у нас есть такое общее упражнение, «Стандарт» называется, где они стреляют все три вида вместе. С колена сначала, потом лежа, потом стоя. Оно у нас на соревнованиях – это олимпийский вид МВ-5 называется. Детей мы берем только с 11 лет, потому что травмоопасный вид спорта. Винтовку не всем можно доверить. Ребенок должен осознавать, куда идет и что будет делать. Поэтому стараемся их как-то обучить этому всему, чтобы они были у нас дисциплинированные, соблюдали все меры безопасности. Происшествий никаких у нас не происходило.