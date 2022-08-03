Вместо пустующего здания в Логойске открыли отдел принудительного исполнения

Новости Беларуси. В Логойске открыли новое здание отдела принудительного исполнения. Оно расположено на улице Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранее отдел располагался в здании суда. Долгое время искали подходящее место для переезда. Таким оказался пустовавший объект в центре города. Провели капитальный ремонт. Постройка преобразовалась в современный офис.

Анастасия Шило, начальник отдела принудительного исполнения Логойского района:

Долгое время здание находилось в запустении – более десяти лет оно никак не использовалось. Поэтому для города в целом стало очень важным событием, что сегодня здание приобрело свой статус. Здание двухэтажное, оснащено кабинетами для приема граждан. Для размещения сотрудников там шесть кабинетов.