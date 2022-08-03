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Вместо пустующего здания в Логойске открыли отдел принудительного исполнения

03 августа 2022 17:51
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Новости Беларуси. В Логойске открыли новое здание отдела принудительного исполнения. Оно расположено на улице Победы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместо пустующего здания в Логойске открыли отдел принудительного исполнения-1

Ранее отдел располагался в здании суда. Долгое время искали подходящее место для переезда. Таким оказался пустовавший объект в центре города. Провели капитальный ремонт. Постройка преобразовалась в современный офис.

Вместо пустующего здания в Логойске открыли отдел принудительного исполнения-4

Анастасия Шило, начальник отдела принудительного исполнения Логойского района:
Долгое время здание находилось в запустении – более десяти лет оно никак не использовалось. Поэтому для города в целом стало очень важным событием, что сегодня здание приобрело свой статус. Здание двухэтажное, оснащено кабинетами для приема граждан. Для размещения сотрудников там шесть кабинетов.

Вместо пустующего здания в Логойске открыли отдел принудительного исполнения-7

В отделе принудительного исполнения девять сотрудников. Теперь они осуществляют свою работу по старому графику, но уже в новом офисе.

# Социальная инфраструктура # общество # Анастасия Шило # Фотофакт

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