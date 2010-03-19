Кругосветное путешествие за 67 часов

Такой мировой рекорд намерены установить швейцарский пилот Риккардо Мортара, его сын и приятель. Они стартовали на самолете бизнес-класса из Женевы и намерены вернуться в то же самое место не позднее, чем через 67 часов, 1 минуту и 10 секунд, преодолев почти 37 тысяч километров.Историю этого полета зафиксируют в документальном фильме. На борту самолета находятся оператор и звукорежиссер, а в салоне и кабине установлены несколько камер, которые будут фиксировать все происходящее как внутри, так и снаружи машины.