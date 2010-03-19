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Смытый наводнением поселок Кызыл-Агаш Алматинской области отстроят заново

19 марта 2010 17:54
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Уже сегодня заложили первый камень. А всего в планах возвести 467 домов. Сам поселок перенесут на 40 метров дальше от водоохранной зоны.Напомним, 12 марта прорвалась плотина водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов, а поселок Кызыл-Агаш был разрушен водяным потоком. Погибли 40 человек, в том числе 12 детей. Под угрозой затопления до сих пор – более пяти тысяч жителей восточного Казахстана. Всех их экстренно эвакуируют.
# общество

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