Смытый наводнением поселок Кызыл-Агаш Алматинской области отстроят заново

Уже сегодня заложили первый камень. А всего в планах возвести 467 домов. Сам поселок перенесут на 40 метров дальше от водоохранной зоны.Напомним, 12 марта прорвалась плотина водохранилища. Затопило несколько населенных пунктов, а поселок Кызыл-Агаш был разрушен водяным потоком. Погибли 40 человек, в том числе 12 детей. Под угрозой затопления до сих пор – более пяти тысяч жителей восточного Казахстана. Всех их экстренно эвакуируют.