Витебской ветакадемии 85 лет

Понимать животных и помогать им. Альма-матер белорусских Айболитов отмечает очередной юбилей. За эти годы ведущий ветеринарный вуз подготовил свыше 30 тысяч специалистов.

Для хвостатой пациентки Тобби эта операция - единственный шанс на спасение. У собаки обнаружили злокачественную опухоль. Понадобилось срочное хирургическое вмешательство, и хозяева тут же отправились в лечебницу ветакадемии.

У преподавателей и студентов этого витебского вуза Тобби не единственная пациентка. Сюда обращаются владельцы четвероногих со всей республики. Ежедневно в ветакадемии оперируют десятки животных. Ведь это единственный ВУЗ Беларуси, имеющий лицензию на оказание лечебных услуг.

Для хозяев заболевших животных такая практика - спасательный круг, для студентов – бесценный опыт. В случае с Тобби операция продлится около часа. Все это время студенты будут не только наблюдать за происходящим, но и лично ассистировать преподавателям.

За плечами Валентины Масюковой, доцента кафедры общей, частной и оперативной хирургии Витебской государственной академии ветеринарной медицины, не одна такая операция. Нелегкую профессию ветврача она выбрала еще в детстве. Сейчас Валентина Никифоровна - признанный мастер своего дела, и вот уже сорок лет передает свой опыт студентам.

Валентина Масюкова: «Животное не скажет, понимаете, что у него болит и как болит. И после проведенных операций, после лечения животное не может сказать, лучше ему хуже. Мы должны сами понимать это».

Витебская академия сегодня не просто учебное заведения. 35 новых вакцин собственной разработки – пример успешного импортозамещения. Выведение новых пород крупного рогатого скота и производство кормов – новый уровень белорусского животноводства.

Антон Ятусевич, ректор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь: «Практически все животноводческие объекты и другие объекты под контролем ветеринарной службы обслуживаются выпускниками нашей академии. Благодаря их работе в Республике ликвидированы многие опаснейшие болезни, в том числе туберкулез, лейкоз, многие годы благополучно по ящуру».

Опыт наших ветеринаров ценят и за рубежом. Академия сотрудничает с кафедрами Вузов из 42 стран мира. А вот восьмилетняя дворняжка Тобби студентам и преподавателям Академии будет благодарна, прежде всего, за спасенную жизнь. Ведь уже через неделю после операции она сможет встать на лапы.