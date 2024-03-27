Власти Литвы не заинтересованы в решении проблемы на границе – ГПК

Литва не стремится решить проблемы на границе. Въезда в эту страну ожидают более 2 000 грузовиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым загруженным маршрутом в Евросоюз для фур остается пункт пропуска «Шальчининкай». Перед ним находится около 1 120 машин. Меньше всего грузовых авто оформили в погранпереходе «Мядининкай» (сопредельный – «Каменный Лог»), лишь 18 % от возможного.