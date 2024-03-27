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Власти Литвы не заинтересованы в решении проблемы на границе – ГПК

27 марта 2024 13:45
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Литва не стремится решить проблемы на границе. Въезда в эту страну ожидают более 2 000 грузовиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Литвы не заинтересованы в решении проблемы на границе – ГПК-1

Самым загруженным маршрутом в Евросоюз для фур остается пункт пропуска «Шальчининкай». Перед ним находится около 1 120 машин. Меньше всего грузовых авто оформили в погранпереходе «Мядининкай» (сопредельный – «Каменный Лог»), лишь 18 % от возможного.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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