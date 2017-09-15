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«Властелина села» выбрали в Минской области

15 сентября 2017 14:49
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Новости Беларуси. Лучшие хозяева и хозяйки. В Копыле выбрали «Властелина села». Традиционный конкурс прошел в Минской области. Двадцать молодых семей приехали за победой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Жюри нужно было удивить необычным подворьем, запрячь на скорость лошадь, вязать веники и рубить дрова. Все справились!

«Властелина села» выбрали в Минской области-1

Инга и Александр Станкевич, участники конкурса «Властелина села»:
Нам очень все понравилось, мы еще будем сюда приезжайть.

«Властелина села» выбрали в Минской области-4

Анастасия и Константин Круглик, участники конкурса «Властелина села»:
Мы подошли к этому вопросу серьезно. Мы сами все готовили. Хотелось бы занять первое место.

Достойные были все. Первое место заняла семья Литвин. Они – участники со стажем: не первый год стараются покорить это Олимп. И уже менее чем через две недели они представят столичный регион на республиканском этапе конкурса «Властелин села». Пройдет он в Витебской области.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт

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