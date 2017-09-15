Два дня до зарплаты, в кошельке последние 10 рублей: счастливый «миг удачи» семьи Елисеевых

Они пересматривают 41-ый розыгрыш игры «Удача в придачу», наверное, уже раз 100. Но всё никак не могут сдержать эмоций. И неудивительно, ведь свой «миг удачи» тогда, в прямом эфире, семья Елисеевых из Гомеля пропустила. В самый ответственный момент их телефон молчал!

Виктория и Алексей живут в съёмной квартире. По их словам супругов, чтобы осуществить заветную мечту: построить жильё собственными силами – им потребовалось бы чуть ли не полвека.

Но свою историю победы молодые люди не забудут никогда. Два дня до зарплаты. В кошельке последние 10 рублей. Но они решают приобрести продукты для отца Алексея, попавшего в больницу. В чеке – один единственный игровой код. Шанс на миллион! И он – «выстрелил»!

Переезжать в столицу в планах Елисеевых не было, но дом удачи на Мястровского, 3 от «Евроопт», расположившийся в престижном районе Минска на одном из главных проспектов столицы возле Минск-Арены моментально принял удачливых покупателей с живописными окрестностями.

После увиденного перед победителями тут же возникла дилемма: оставаться на Родине или кардинально менять жизнь.

Вы тоже хотите получить статус «удачливых»? Тогда прямо сейчас присоединяйтесь к игре «Удача в придачу».