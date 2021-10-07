Подозреваемые находятся под стражей. СК продолжает задерживать людей, которые оскорбляют правоохранителей в интернете

Новости Беларуси. Сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать факты уголовного дела, фигурантами которого стали 136 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех пользователях сети, которые подозреваются в написании откровенно циничных, а часто и оскорбительных сообщений в адрес погибшего сотрудника КГБ, его сослуживцев и семьи. Беда, которая объединила большинство белорусов, стала для анонимных комментаторов поводом для беззастенчивого и грубого хайпа. Травля и унижения продолжились даже после предупреждений правоохранительных органов об ответственности за незаконные высказывания. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, их действиям будет дана правовая оценка.