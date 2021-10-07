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Подозреваемые находятся под стражей. СК продолжает задерживать людей, которые оскорбляют правоохранителей в интернете

07 октября 2021 07:11
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Новости Беларуси. Сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать факты уголовного дела, фигурантами которого стали 136 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о тех пользователях сети, которые подозреваются в написании откровенно циничных, а часто и оскорбительных сообщений в адрес погибшего сотрудника КГБ, его сослуживцев и семьи. Беда, которая объединила большинство белорусов, стала для анонимных комментаторов поводом для беззастенчивого и грубого хайпа. Травля и унижения продолжились даже после предупреждений правоохранительных органов об ответственности за незаконные высказывания. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, их действиям будет дана правовая оценка.

Подозреваемые находятся под стражей. СК продолжает задерживать людей, которые оскорбляют правоохранителей в интернете-1

«Продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в интернете». СК рассказал о задержаниях после гибели Дмитрия Федосюка – подробности здесь.

Правоохранительные органы продолжают также работу по установлению подобного рода преступлений и всех причастных к ним людей.

# Интернет # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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