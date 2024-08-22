Виктор Хренин прибыл на полигон Ашулук, где проходят учения с участием белорусских военных

Виктор Хренин отправился в Астраханскую область России. Этим утром министра обороны встречали в 185-м центре боевой подготовки и применения воздушно-космических сил, где проходят маневры с участием белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель визита на полигон Ашулук – наблюдение за очередным этапом оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. Сегодня, 22 августа, боевые задачи отрабатывают белорусские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС и «Тор-М2К». В тесном взаимодействии с истребительной авиацией и подразделениями радиотехнических войск ЗРК необходимо уничтожить мишени, имитирующие беспилотники.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Очень важно, что есть возможность у наших расчетов поделиться и получить боевой опыт у наших российских коллег, которые его имеют, очень огромный. Что здесь и происходит. Инцидент с пролетом через нашу территорию беспилотника показал, что наши расчеты в рамках той боевой подготовки, которая организована и происходит с зенитно-ракетными войсками, готовы к выполнению боевых задач. Четкие действия расчетов зенитно-ракетного комплекса «Оса» это показали, продемонстрировав, что все эти беспилотники мы на подлете видели. И когда вошли в зону поражения, были уничтожены.

Кроме того, уникальный опыт получили наши пилоты на самолете Су-30СМ, которые в ходе маневров впервые произвели пуски ракет малой и средней дальности. Огонь вели по очень сложным малоскоростным и малоразмерным целям. Тем не менее наши экипажи, расчеты, летчики с задачами справились, – констатировал Виктор хренин. Впереди тщательный разбор и анализ учений. Это позволит выявить и устранить пробелы подготовки военных и техники.