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Видео. Студенты училища Олимпийского резерва показали ветеранам свой взгляд на победу

08 мая 2010 07:24
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Свой взгляд на Победу ветеранам 120-й гвардейской дивизии и ветеранам спорта будущие рекордсмены показали в театрализованном формате.

В программе праздника — военные шлягеры, строки боевой поэзии, письма издалека и уроки мужества от тех, кому было, чем дополнить концерт.

Студенты училища Олимпийского резерва героев войны буквально забросали вопросами. В финале встречи поколений зажглась свеча памяти. 

Лора Архангельская, участник Великой Отечественной войны:
Разбередили мои раны, как глубоким плугом. Ностальгия по моему детству, по моей молодости. Я всё вспомнила, до мельчайших подробностей. Оно не исчезает, понимаете… Оно всё накатывает, накатывает… Как кинопленка.

# общество

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