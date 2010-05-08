Видео. Студенты училища Олимпийского резерва показали ветеранам свой взгляд на победу

Свой взгляд на Победу ветеранам 120-й гвардейской дивизии и ветеранам спорта будущие рекордсмены показали в театрализованном формате.

В программе праздника — военные шлягеры, строки боевой поэзии, письма издалека и уроки мужества от тех, кому было, чем дополнить концерт.

Студенты училища Олимпийского резерва героев войны буквально забросали вопросами. В финале встречи поколений зажглась свеча памяти.

Лора Архангельская, участник Великой Отечественной войны:

Разбередили мои раны, как глубоким плугом. Ностальгия по моему детству, по моей молодости. Я всё вспомнила, до мельчайших подробностей. Оно не исчезает, понимаете… Оно всё накатывает, накатывает… Как кинопленка.