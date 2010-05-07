Видео. Торжественное собрание, посвященное 65-летию Великой Победы, во Дворце Республики в Минске

Во Дворце Республики собралось более двух с половиной тысяч гостей, главные из которых, разумеется, — ветераны. Они приехали со всех уголков Беларуси и даже из-за рубежа.

Как заметил Президент Александр Лукашенко, поздравляя всех с наступающим праздником, Великая Победа принесла долгий и прочный мир. Буквально на глазах произошло то, что можно считать чудом истории. Европа, на территории которой тысячи лет велись сотни войн, примирилась. Нации начали строить общий европейский дом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня те, кто гордится единством Европы, должны понимать истоки единства в той Великой Победе 45-года. Миллионы советских солдат — советских солдат! — миллионы наших земляков-белорусов, белорусов в том числе, сражавшихся и павших в Великой Отечественной, не просто спасли всех нас, не просто освободили мир от нацистской мерзости. Именно они позволили Европе стать такой, какая она есть сегодня — спокойной и благополучной. Мы не просто освободили Европу — мы принесли мир на десятилетия.

Глава государства заявил о необходимости сохранения исторической памяти. В Беларуси будут и дальше противостоять попыткам опорочить Великую Победу и исказить героическую летопись страны. Потомкам героического поколения нужно сберечь драгоценное наследие. Память о той войне сильнее времени, и эта Великая Победа — непреходящий источник великой гордости, опора идеологии и государственности. Те исторические уроки войны и сегодня определяют стратегические принципы нашей внутренней и внешней политики. Тот опыт привил нам иммунитет к вирусу революций, нестабильности и вообще к любой агрессии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всё, чего мы здесь достигли, далеко не всё это нравится даже нашим близким друзьям и соседям. Зависть — это страшная сила: она разъедает больше всего. Это нравственная страшная категория, которую не дай Бог испытать любому человеку и любой нации. Это одна из причин того давления на Беларусь, которое осуществляется сегодня.

Когда начался мировой кризис, я первый и до сих пор, наверное, единственный глава государства, кто открыто сказал: «Кризис — это результат мировой коррупции». Кто сегодня станет с этим спорить?

Скажу и другое. У меня нет фактов, чтобы сказать, что причина этого кризиса — переделить мир. Но то, что происходит сегодня, в эти кризисные годы, месяцы, а может быть, уже посткризисные, свидетельствует именно об этом. Надо было прибрать к рукам развивающиеся страны, которые начали набирать силу. Это не нравится вы знаете кому. У кого чешутся руки? У кого интересы жизненные по всей планете? У них и в Беларуси жизненно важные интересы. У них в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке — их жизненные интересы.

Я всегда задавал и задаю вопрос: «А где же жизненные интересы наши и тех народов, которые там живут?» Это главная причина того, что происходит сегодня. И этот передел не обязательно должен был бы произойти силой — методы разные. Мир настолько сегодня продвинулся, что переделить мир можно без войны. Там, где не получается без войны, там начнем воевать. Сколько сегодня в мире горячих точек? И сколько готовы возникнуть и в каких местах эти горячие точки, вы тоже знаете. Но, наверное, и те, кто сегодня, засучив рукава, взялись за передел мира, понимают, что такие, как Беларусь — а их много — могут ответить. Неприемлемо ответить. И мы ответим, если нужно будет. Мы должны на свою небольшую численность защитить свой кусок земли. И не только для наших детей и внуков — и для нас тоже.

Поздравления, в том числе и музыкальные, сегодня ещё долго будут звучать во Дворце Республики. В эти минуты уже начался тожественный концерт. На сцене — самые яркие звёзды белорусской эстрады и гости из-за рубежа. Организаторы постарались на славу. Зал уже неоднократно взрывался бурными аплодисментами. И на глазах ветеранов были даже слёзы радости.

Проходят годы, но 9 мая 45-го не уходит из памяти белорусов, причём и молодого поколения, у которого это заложено генетически.