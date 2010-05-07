Как телеканал СТВ отмечает День телевидения

115 лет в эфире. Именно столько лет назад Александр Попов впервые показал людям, как передаются электрические сигналы по радио.

И ведь именно благодаря этой самой беспроводной связи вы сейчас нас видите и слышите. А мы всегда стараемся услышать вас.

Сегодня на белорусском медиарынке больше десятка общереспубликанских телеканалов и радиостанций. У СТВ среди них — почётная ниша.

Меньше месяца назад наша копилка призов пополнилась четырьмя статуэтками национального конкурса Телевершина. Обладательница телевершины в номинации «Лучший репортер» Наталья Копотева в свой профессиональный праздник — о тех, кто в кадре и за кадром.

Сегодня у них не просто праздник, а праздник-юбилей. Вот уже 10 лет когда-то студенческая, а теперь уже — суперпрофессиональная – радиостанция каждый день начинает утро и заканчивает вечер тысяч белорусов. В свой день они развешивают по городу гелиевые шарики и собирают самые невероятные признания в благодарности. А потому сегодня на их доске почёта десятки «спасибо!» от слушателей. За то, что влюбился, женился, помирился и даже завёл собаку.

Анастасия Шатило, директор радиостанции:

Признание заключается не только к нам как к радио, но и что душевного, сердечного дала наша радиостанция слушателям. Вот, например:

«Выиграл билеты на Юдашкина и встретил там первую любовь».

«Ехал к вам, меня на проспекте догнала девушка. Машины разбиты. У нее слезы. Мы разошлись. Сейчас мы любовники. Андрей».

Эти искренние строки из писем о том, что «будь радио человеком — я бы с ним подружился» — теперь точно станут крылатыми. Ведь столько перлов от слушателей, как сегодня, диджеи не слышали ещё никогда.

Наталья Копотева, телекомпания СТВ:

Люди сегодня могли позвонить вам и задать свои вопросы. Что запомнилось? О чём спрашивали?

Вадим Савин, радиодиджей:

«Кто с кем женат?» «Кто с кем встречается?» «Кто с кем пара?» «Кто сколько зарабатывает?» И ещё был вопрос: «Как у вас хватает сил столько разговаривать?!»

Наталья Копотева:

Они просто не знают, что дома мы почти всегда молчим!

Вадим Савин:

Можно поспорить! Жена говорит: «Ты не наговорился ещё?»

Я не сдаюсь, но все-таки сдаю,

Я в руки брать перо перестаю,

И на мои усталые уста

Пугающе нисходит немота.

Эти строки написал когда-то один потрясающий поэт, творческий вечер которого, кстати, проходит сегодня в Минске. Но ведь даже после этих строк писать-то он не перестал. И вот так бы всегда «немота» оставалась для нас, мастеров пера и слова, просто чем-то из лексикона.

Да! Сегодня у нас — телевизионщиков — праздник. И это тот редкий случай и тот хороший повод, по которому мы, вечно занятые, наконец можем собраться все вместе. Сегодня мы отметили этот день утренним фото на память. А дальше опять все по делам. Ведь мы не зря иногда шутим, что этот праздник «со слезами на глазах». Так уж вышло, что 7 мая у нас из года в год рабочий день всегда даже больше обычного. Но каждый из нас понимает, что подготовка к 9 мая — это так же свято, как и та Великая Победа. Поэтому у нас, как в той песне, — тоже первым делом самолёты.

По образованию она физик — а по жизни лирик. 13 лет в редакции литературно-драматических программ сделали Аллу Кириллову другим человеком. В лучшем смысле этого слова. Сегодня, гуляя по коридорам того самого здания на Коммунистической, 6, она вспоминает, что всё было не там...

Телевизионная башня была коричневой, люди как на подбор — интеллигенты, вместо компьютеров, понятно, — печатные машинки. В общем, хорошие были времена, говорит она, но «тяжёлые». В прямом смысле этого слова.

Алла Кириллова, старший редактор главное редакции литературно-драматических программ:

Поскольку всё писалось на бобины, их таскать такая проблема была.

Когда же нам пришло время прощаться, Алла Дмитриевна вдруг вспомнила, как это было у них. А мы вдруг вспомнили, что всё лучшее и правда из прошлого...

Наталья Копотева, Андрей Сержантов и вся телекомпания СТВ.