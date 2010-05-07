Видео. Александр Лукашенко возложил венок к монументу на Площади Победы

Вместе с младшим сыном Николаем белорусский лидер расправил ленты на венке из алых роз. К обелиску легли венки также от правительства, Национального собрания, министерств, Мингорисполкома.

Цветы возложили ветераны, Белорусский республиканский союз молодежи, профсоюзы, главы православной и католический церквей. На минуту звуки на площади в центре Минска замерли — память защитников Отечества собравшиеся почтили молчанием.

После этого, согласно церемониалу, был исполнен государственный гимн. По площади торжественным маршем прошла сводная рота почетного караула.

Здесь же, на Площади, собрался многочисленный дипломатический корпус. Иностранные послы возложили гвоздики к Вечному огню. Каждого из них Александр Лукашенко приветствовал рукопожатием и поздравлением «С Днем Победы!»