Видео. Наступившая оттепель грозит наводнением припятскому Полесью

Рекорды морозной и снежной зимы уже совсем скоро могут выплеснутся в рекордный паводок. При таком сценарии нынешней весны на затопленной территории окажутся почти 10 тысяч жителей региона.

Наводнение тридцатилетней давности на Полесье вспоминают со страхом, как и половодье 1999 года. Тогда большая вода выселила 2,5 тысячи человек из домов ,смыла 13 мостов. Предсказать, какой будет эта весна, не могут даже старожилы.

В долине Припяти ниже Турова снега нынче выпало в полтора раза выше нормы. И такая же ситуация по всему Полесью. Но главная проблема, говорят специалисты, не снег, а то, что под ним. Осенние дожди с избытком напитали почву влагой. Уровень подземных вод значительно выше нормы.

Все реки Полесья скованы сегодня плотным ледяным панцирем. Его толщина от 30 до 50 сантиметров. Однако здесь — в Черничах Житковичского района — есть одно «но». Этот полуметровый лёд сковывает не только русло. Припять ещё осенью вышла на пойму.

Правда, этот случай — единичный. На большинстве контрольных рек до критической отметки ещё более полуметра. Но если оттепель наступит резко — полноводья не избежать.

Ольга Калугина, начальник отдела гидрологии Гомельского областного Гидрометеоцентра:

Вскрытие рек будет сопровождаться формированием ледяных заторов и резкими колебаниями уровня воды. По сложившимся гидрометеорологическим условиям мы можем сказать, что весеннее половодье будет ярко выраженным.

В случае обильного половодья на затопленных территориях окажется порядка 10 тысяч жителей Гомельщины. Десятки моторных лодок и катеров, вездеходы, плавающие транспортёры уже на старте. Людей планируют размещать в интернатах, больницах и гостиницах. Сейчас специалисты выясняют готовность к эвакуации.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Определяем, сколько человек согласны на время паводка выехать на незатопляемые территории, а также количество сил и средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности тех, кто откажется.

Кстати ,покидать свой дом, даже на время большой воды, полешуки не торопятся .В Петриковском районе из полутора тысяч потенциальных жертв половодья согласие на переселение дал лишь каждый десятый. Бросить хозяйство нелегко.

Оправдаются ли тревоги спасателей, станет ясно уже в конце февраля . Первый лёд на реках тронется через неделю после того, как на градуснике установится твердый «ноль».