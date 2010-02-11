Фликер или световозвращатель: российская компания судится с белорусами за название

В Верховном суде Беларуси началось рассмотрение жалобы российской компании. Организация настаивает, что название «фликер» придумали именно их рекламщики еще в 2004 году. Более того, два года назад зарегистрировали его в Беларуси как товарный знак. Позже его признали недействительным.

Не все подгузники – памперсы, и не все внедорожники – джипы. Это главный наступательный аргумент российского производителя. Игра слов принесла свои плоды в 2008 году. Тогда «фликер», как товарный знак, в Беларуси зарегистрировали. Правда, перевод иностранного слова представили как «дятел». Позже апелляционный совет признал такой товарный знак недействительным. Теперь москвичи пытаются восстановить его в правах.

Владимир Фроловский, коммерческий директор компании-производителя световозвращающих элементов (Россия):

Мы при регистрации использовали фантазийное слово «фликер». Фликером называется порода североамериканского дятла, который никак не относится к световозвращателям. И он потому называется фликер, потому что при стуке издает похожие звуки – «флик-флик».

Именно из-за английского перевода возникли и дополнительные трудности. Другая сторона медали: термин «фликер» давно используется в мире бизнеса и СМИ. И само существование такого товарного знака ограничивает даже широкий спектр торговых возможностей.

Владимир Парфенов, заместитель директора компании-производителя световозвращающих элементов (Беларусь):

Та ситуация, которая существует, — товарный знак зарегистрирован — ограничивает возможности нас, как производителя, и других производителей в реализации данной продукции. Как факт могу привести: был уже один такой тендер, где употребляется слово «фликер» при закупке товара. И мы не можем в нем участвовать, потому что закупаются фликеры.

За какие-то пять лет слово «фликер» успело стать нарицательным. А яркие ленты – хитом продаж. Тогда безвозмездную рекламу, как ее сейчас воспринимает российский производитель, можно было встретить на каждом втором бигборде. И за бесплатное пиар-слово москвичи лезть в карман не собираются. Теперь за права в бизнесе брендов разгорелась нешуточная борьба. Белорусский аргумент: в переводе с английского языка «фликер» значит «мерцающий». И указывает непосредственно на свойство товара. А в таком случае товарному знаку зеленый свет законодательство не даст. Так или иначе, российской компании уже удалось зарегистрировать «фликер» почти на всем пространстве СНГ.

Одним словом, дело ясное, что дело темное. И пролить свет на вопрос с фликером, или уже световозвращателем, сегодня не удалось. Окончательного решения суд так и не вынес.