Экипаж ИЛ-76, задержанный в Таиланде по подозрению в транспортировке оружия, освобожден из-под стражи

В декабре минувшего года пилотам: четырем гражданам Казахстана и нашему Михаилу Петухову были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и сообщении заведомо ложных сведений о характере груза. Летчики свою вину полностью отрицали.

Их дружба достучалась до самых небес и пролетела даже грозовые облака времени. Правда, фамилия Петухов, которую Александр привык наблюдать в корпоративном расписании, сегодня не вылетает с информационных полос.

Они вместе служили, потом вместе работали и поднимались – каждый на свои высоты – как раз с взлетных полос витебского аэропорта. Александр вспоминает, как вот в этом дворе делились какими-то проблемами и как вместе записались на курсы английского, но при этом продолжали говорить на одном, профессиональном языке.

Друга, который стал подозреваемым, Александр Шабанов не раз высматривал в кадрах новостей. Михаил Петухов мелькает на видео всего несколько секунд, а вот того, насколько может затянуться его таиландское заключение, тогда, в декабре, даже предположить не решался никто.

От десяти лет заключения до смертной казни. Наказание, грозившее за нелегальную транспортировку оружия, даже в самом благоприятном случае оказалось бы приговором. В последние дни января прокуратура Таиланда вновь откладывает вынесение вердикта. И именно сегодня для пяти летчиков должно было наступить их время «Ч». Уже нынешним утром МИД Беларуси заявляет о намерении тайских властей освободить экипаж и снять с него все обвинения, но уже ближе к вечеру намерение переходит в действие.

С нашим летчиком в Бангкоке уже встретился белорусский консул. После разговора с Михаилом Петуховым он пообщался и с нами. И по тону вполне можно предположить, что дальше события развивались стремительно.

Денис Янушко, третий секретарь посольства Беларуси во Вьетнаме:

Была встреча – и всё. Состояние, самочувствие его нормальное. Извините, ничего пока больше не могу сказать – сейчас сильно занят.

В авиакомпании, специализирующейся на перевозке грузов – в ней, кстати, Михаил Петухов когда-то тоже работал – уверяют: в их вотчине ни один самолет не поднимется в воздух, пока специалисты не проведут детальный мониторинг ситуации в регионе. Но признают, что внутренне готовы: иногда положение вылетает и из-под заоблачного контроля.

Сергей Морозов, командир авиационного отряда авиакомпании «Трансавиаэкспорт»:

Сегодня не опасно, завтра – опасно. До полета мы получаем разрешение от страны прибытия, даем свои данные, какой груз мы перевозим. После этого, когда все процедуры соблюдены – мы выполняем безопасный полет.

Информация о том, когда летчики вернутся домой, пока повисла в воздухе. Известно лишь, что переговоры о выезде нашего Михаила Петухова с тайскими властями уже ведутся.