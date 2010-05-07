Видео. Всебелорусский крестный ход «Церковь и армия»

Сегодня на соборной площади Минска завершился Второй всебелорусский крестный ход «Церковь и армия». У столичной ратуши участников торжественно встречали представители Белорусского экзархата, Вооруженных сил, Внутренних войск и Госпогранкомитета. Крестный ход начался 20 марта от гарнизонной церкви Брестской крепости-героя и прошел через все епархии Белорусской православной церкви.

Крестный ход во славу победителей проходит уже второй раз. За полтора месяца он проследовал через все области страны. На местах захоронения павших воинов священники совершили поминальные богослужения.

Сегодня у Кафедрального собора участников торжественно встречали представители Белорусского экзархата, Вооруженных Сил, Внутренних войск и Госпогранкомитета.

С приветственным словом к присутствующим обратился владыка Филарет.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Воинский марш-бросок по всем областям Беларуси, по всем епархиям белорусской церкви был осуществлён ратными людьми нашего Отечества с оружием христианской веры и со святым крестом.

Митрополит Филарет отслужил поминальный молебен. В нем прозвучали слова молитвы, которые зачитывали во всех храмах в годы войны.

Почтить память воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, пришли родственники ветеранов и тех солдат, кто до Победы не дожил.

Лариса Ивановна сегодня вспоминает своего отца. Лейтенант стрелковой роты погиб при снятии блокады Ленинграда. Победный салют прогремел ровно через неделю после трагедии.

Лариса Свиридова:

Нас осталось четверо. Я самая младшая. Спасибо им, за то, что мы с вами сейчас живы...

Участники крестного хода посетили все области Беларуси, прошлись по местам боевой славы. С каждого брали немножко земли, собирали в специальную капсулу. Сегодня её передают на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой отечественной войны.

Алина Змачинская, Андрей Дук, телекомпания СТВ.