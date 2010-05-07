Видео. Репетиция авиации ко дню Победы в Минске

Сегодня над Минском прошла репетиция самой зрелищной части парада. Свое мастерство оттачивали авиаторы.

В составе воздушного эшелона — современные образцы вертолётов и самолётов белорусской армии.

Танки и бронетранспортеры проводят репетиции парада поздно вечером, чтобы создавать минимум помех горожанам. Авиация в этом плане находится в более выигрышном положении. Военные самолеты и вертолеты появились сегодня в небе над Минском сразу после полудня.

Примерно в такое же время воздушный эшелон полетит и 9 мая. Только зрителей будет намного больше.

Сегодня за манёврами наблюдало руководство Министерства обороны. Обошлось без фигур высшего пилотажа. Слаженное движение крылатой колонны над городом — уже показатель высокого мастерства.

В составе воздушного эшелона — современные образцы авиатехники, которая состоит на вооружении в белорусской армии. Над проспектом Машерова пролетели десять вертолетов и двадцать один самолет. В их числе — учебно-боевые Л-39, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители Су-27 и Миг-29. Крылатые машины двигались на высоте 200 метров. Самые быстрые разгонялись до скорости 600 километров в час.

Сразу после репетиции в небе на земле прошел разбор полетов. Авиаторы, как люди суеверные, от комментариев для прессы отказались. Их можно понять. Ведь 9 мая от мастерства летчиков будет зависеть, пожалуй, самая зрелищная часть парада.

Алексей Адашкин, Илья Пучко, телекомпания СТВ.