Весенний паводок не застанет МЧС врасплох

В МЧС Беларуси разработан план мероприятий по подготовке к паводку.По предварительным прогнозам, предстоящей весной ожидается паводок в пределах средних многолетних величин. В зоне подтопления могут оказаться более 150 населенных пунктов и около 25 тысяч человек Гомельской и Брестской областей. Как правило, паводок затрагивает Житковичский, Столинский, Петриковский и Лоевский районы.



МЧС ведет постоянный мониторинг ситуации и прогнозирование возможного подтопления по всем бассейнам рек на основании данных Гидрометцентра, который в республике имеет более 60 постов. Спасательное ведомство имеет на своем вооружении порядка 150 лодок различных типов, более 20 катеров, около 10 плавучих транспортеров. Для проведения воздушной разведки готова авиация МЧС. В целом для противодействия паводку есть возможность задействовать более 2,5 тысяч бульдозеров, почти 4 тысячи экскаваторов и около 100 кранов.