Памяти воинов-интернационалистов посвящается:

15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.

Сотни воинов-интернационалистов, минчан и гостей столицы возложили цветы и венки к памятнику на Острове мужества и скорби в Минске в день 18-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. На той необъявленной войне погибло более 770 уроженцев Беларуси, 11 пропали без вести, тысячи наших земляков были ранены.

В своих выступлениях на траурном митинге руководители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане поблагодарили руководство страны за всемерную поддержку, которая оказывается бывшим воинам-"афганцам" и членам их семей.

После траурного митинга государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Виктор Шейман вручил ключи от новых автомобилей двум инвалидам-афганцам Владимиру Соколову из Бреста и Игорю Дрозду из Столбцов.



С 18-летием вывода советских войск из Афганистана воинов-интернационалистов, ветеранов войны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "В нашей стране значимость ратного подвига солдат и офицеров в горячих точках планеты никогда не подвергалась сомнению", - говорится в поздравлении.

"Сотни наших соотечественников не возвратились домой из Афганистана. Имена погибших бессмертны. Мы будем помнить о них как о героях, оставшихся верными Родине и военной присяге. Сегодня ветераны боевых действий, воины-интернационалисты являются надежными помощниками в деле строительства сильной и процветающей Беларуси. Вы вносите весомый вклад в патриотическое воспитание граждан, поддержание согласия и стабильности в обществе. Эта деятельность высоко ценится государством. Оно оказывает всемерную поддержку тем, кого в мирное время опалила война", - сказал Президент.

Глава государства поблагодарил воинов-интернационалистов и ветеранов афганской войны за мужество и стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. Александр Лукашенко пожелал воинам, их родным и близким мира, счастья, здоровья и успехов в труде на благо нашего Отечества.

Сейчас в Беларуси проживают около 24 тысяч воинов-интернационалистов. В военных событиях в Афганистане, а также Египте принимали участие и нынешние работники прокуратуры.

"Служба в Афганистане дала какую-то уверенность в своих силах, умение принимать быстро решение, подходить ответственно к принятию этих решений, так как понимал, что зависит от твоих действий судьбы людей. Это очень пригодилось в нынешней работе, так как от моих действий зависят судьбы других людей", - сказал заместитель начальника отдела Республиканской прокуратуры Сергей Щура.