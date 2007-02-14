Хлеб всему голова!

15 февраля в Минске выберут лучший хлеб. Выставка главного продукта пройдет в столице впервые, и все семь хлебозаводов столицы представят на ней свою продукцию. Изюминкой праздника станет гимн хлебу. Его исполнят почти сто человек. На площади выставочного зала будет работать мини-пекарня, и каждый желающий сможет продегустировать новые виды изделий. У всех хлебозаводов на выставке будет свой "дом", где технологи, пекари и кондитеры встретят гостей. Центром экспозиции станет огромный самовар. Именно этот символ гостеприимства и хлебосольства, по замыслу организаторов, определит место встреч хлебопеков и их партнеров. Мини-экспозицию из собственного Музея хлеба представит и Минский колледж хлебопечения.