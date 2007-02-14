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В Год ребенка - с новым детсадом

14 февраля 2007 15:00
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В новостройках Минска - по традиции и новые дошкольные учреждения. Первый в 2007 году детский сад начал работать на улице Рафиева. Уже сейчас его называют одним из лучших в городе по оснащению. Только здесь самая современная изостудия и компьютеры для дошкольников. В перспективе и бассейн.
Сегодня родители отдают детей в сад, в основном, в два года. Готовы доверить воспитателям и годовалых. Уже сегодня в новостройках особенно востребованы ясли. Но и сейчас, и спустя несколько лет всем места в саду хватит, уверены специалисты.

Пока в ясли-сад № 94 привели только 19 малышей. И хотя воспитанников пока немного, в перспективе все места будут распределены, уверены педагоги. В планах собираются открыть еще шесть санаторных групп для часто болеющих детей. А значит - у родителей появится дополнительный выбор.
# общество

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