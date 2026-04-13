Прямой эфир

«Вера помогает нам переносить скорби». Архиепископ Могилевский и Мстиславский рассказал о связи человека с Богом

13 апреля 2026 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Прикосновение к свету» встретились с архиепископом Могилевским и Мстиславским.

«Вера помогает нам переносить скорби». Архиепископ Могилевский и Мстиславский рассказал о связи человека с Богом-2

Софроний (Ющук), архиепископ Могилевский и Мстиславский:
Вера неотделима от религии, как два крыла у одной птицы. Слово «религия» происходит от латинского слова «religare», что означает «связывать», то есть это связь человека с Богом. Связующим звеном здесь является вера. Надо сказать, что такое вера. Вера – это есть, по слову апостола Павла, «осуществление ожидаемого», и уверенность в невидимом. 

Мы живем в мире, видим глазами этот мир, но есть мир невидимый, который мы не видим. Преподобный Исаак Сирин об этом говорит так, что для ведения невидимого мира, который невозможно потрогать руками, посмотреть глазами, ощутить чувствами, Бог дал нам веру. Но вера не только – это наше мировоззрение, помогает нам видеть невидимый мир, она помогает нам в нашей повседневной жизни. 

Мы живем в мире, где скорби, болезни. В свое время говорили, что сумма страданий в жизни человеческой превышает сумму удовольствий. Это действительно так. Это скорби, страдания, смерть родных и близких. Вера помогает нам эти скорби переносить.

Подробности в видео

# Православные в Беларуси # Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус изготавливает шедевры из лозы – показываем необычные работы
13 апреля 2026 11:56

Белорус изготавливает шедевры из лозы – показываем необычные работы

Российский рубль подорожал, доллар вниз - итоги торгов 13 апреля
13 апреля 2026 11:18

Российский рубль подорожал, доллар вниз - итоги торгов 13 апреля

В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики на 2026-2030 годы
13 апреля 2026 10:49

В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики на 2026-2030 годы