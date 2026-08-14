Кадеты посетили войсковую часть 3214 и факультет внутренних войск

Войсковая часть 3214 и факультет внутренних войск открыли двери для кадетов Минского областного кадетского училища. Ребятам показали службу внутренних войск, рассказали о задачах подразделений и провели экскурсию по ключевым локациям соединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадеты познакомились с историей бригады спецназа, подвигом почетного солдата Николая Захарова, увидели вооружение и экипировку, побывали в расположении подразделений. На отдельной площадке была развернута выставка техники – бронеавтомобили, спецсредства, элементы оснащения. Ребята смогли не только осмотреть технику, но и прокатиться на броне.

Мария Порошкова, кадет Минского областного кадетского училища: Сейчас я кадет 4-го курса Минского областного кадетского училища и планирую поступать в Академию МВД. И очень надеюсь, что поступлю и также смогу в дальнейшем обучаться в таком же ритме, в таком же военном, патриотическом духе.

Алексей Клезович, кадет Минского областного кадетского училища: Экскурсия на высшем уровне. Все шикарно, нравится. Был в 103-й Витебской бригаде десантной, но после того, как я оказался в части внутренних войск, все-таки мой выбор пал на внутренние войска. Поэтому я хочу поступать на факультет внутренних войск, чтобы стать офицером.

Дмитрий Микша, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Нам очень приятно, что среди поступивших в этом году в Минское областное кадетское училище есть воспитанники военно-патриотических клубов внутренних войск. Только все вместе мы можем воспитать настоящих патриотов нашей любимой Родины – Республики Беларусь.

Кульминацией стала демонстрация действий роты почетного караула, бойцов спецподразделений и элементов тактической подготовки. Кадеты увидели, как проходит обучение будущих офицеров и как организован курсантский быт. День стал для ребят настоящим погружением в службу внутренних войск.