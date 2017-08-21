«Велкомбегом»: Если белорусы смогут пробежать 100 тыс. км, то соберут 100 000 рублей в помощь детям!

Многие ли из вас занимаются бегом? А кто при этом ещё хочет помочь больным детям? С 26 августа по 4 сентября белорусы из любой точки планеты смогут это сделать. Как? Подробнее – Дмитрий Боган, посол проекта «Велкомбегом» в Минской области, Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom, Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

В Беларуси бегает уже очень много людей. Но ещё более людей хотели бы бегать. Кто-то откладывает до понедельника, кто-то – до 1 января, кто-то не решается просто сделать первый шаг. Всем нужен стимул! Всем нужна мотивация! Именно это – одна из целей благотворительного проекта «Вызов 100 тысяч», другая благая цель – помощь детям.

Нужно выйти на пробежку с 26 августа по 4 сентября и взять с собой смартфон с установленным мобильным приложением, которое фиксирует километраж и выложить в любую социальную сеть, где бы вы ни были зарегистрированы, с хэштегом #velcombegom. Мы посчитаем, сложим километры и переведем деньги на счёт больницы медицинской реабилитации. Если все вместе набегаем 100 тыс. км., мы переведём 100 тыс. рублей на счёт больницы на необходимые нужны, на покупку медицинского оборудования и благоустройство.

Дмитрий Боган, посол проекта «Велкомбегом» в Минской области:

Принять участие может любой человек, который находится в рамках нашей страны. Но, если за рубежом, то это те белорусы, которые поехали в отпуск или там живут.