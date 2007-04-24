Вдоль стальных магистралей разрослись несанкционированные свалки

Столичные санэпидемиологи проверили территории, прилегающие к железнодорожной дороге. И остались недовольными увиденным.

Минск признают одним из самых чистых городов на постсоветском пространстве. Об этом говорят и сами горожане, и гости столицы. Однако пассажирам, путешествующим железнодорожным транспортом, всматриваться в столичные пейзажи приходится через горы мусора. Несанкционированные свалки вдоль стальных магистралей растут с арифметической прогрессией. Столичные санэпедимеологи недовольны. Для уборки мусора понадобились специальная техника и несколько пустых вагонов.

Железнодорожники признают: проблемы есть. Однако брать вину на себя полностью не спешат. В свою защиту говорят, что "львиную" долю мусора на пустыри сбрасывают промышленные предприятия - соседи железной дороги. Поскольку территории, прилегающие к путям, не имеют четких границ, выяснить - кто хозяин хлама проблематично. Убирать же его приходится железнодорожникам.

Впрочем, мусор вдоль путей - лишь часть претензий санитарных врачей к БЖД. Большинство нареканий у санэпидемилогов вызывает торговля в подземных переходах железнодорожного вокзала. Она должна соответствовать уровню столицы. И здесь проблема. Лотки с беляшами и пончиками продавцы выставляют на обычные деревянные "козлы", прикрытые тканью. Даже элементарные требования гигиены не соблюдаются.

Есть нарекания санитарных служб на состояние некоторых остановочных пунктов и ведомственного жилищного фонда, принадлежащего БЖД . Тридцать восемь домов непригодны для проживания. Все эти проблемы белорусской железной дороге предстоит решить в ближайшее время, сообща с городскими властями.