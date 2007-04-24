Генассамблея ООН выбрала Беларусь

Беларусь признана Организацией Объединенных Наций страной, в которой большое внимание уделяется проблемам детей и защите прав ребёнка.

В связи с этим, именно Беларусь была назначена координатором в подготовке специального заседания Генассамблеи, которое пройдет в конце этого года в Нью-Йорке.

Предполагается, что заседание пройдет на уровне глав государств и премьер-министров. Свое участие уже подтвердили 170 государств, подписавшихся под декларацией "Мир, пригодный для жизни ребенка"

Конвенция о правах ребенка - рекордсмен среди всех международных документов. Под ней подписались наибольшее количество государств. И Беларусь - в числе первых выступает за улучшение условий жизни детей. Именно этот факт стал основополагающим при выборе страны-координатора специального заседания Генассамблеи.