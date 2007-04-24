Мама, папа, Я - дружная семья!

"Весенняя неделя добра-2007". Под таким девизом в Беларуси началась традиционная республиканская благотворительная акция. С учетом того, что текущий год в стране объявлен Годом ребенка, усилия волонтеров будут сосредоточены на мероприятиях по охране и поддержке детства. Сегодня в Минске будет дан старт акции "СемьЯ", а в некоторых школах намечено провести "Семейный марафон". В рамках таких мероприятий пройдут презентации семейного опыта, часы общения взрослых с детьми, заседания семейных клубов, "круглые столы" и дискуссии. В программе Недели много внимания уделено охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи, пропаганде здорового образа жизни.