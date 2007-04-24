Дружба с граненым стаканом оставляет свой отпечаток на работе и в семье

У белорусского алкоголизма женское лицо. 23 апреля в столице сотрудники правопорядка провели экстренное совещание.

Медвытрезвитель, в отличие от уже бывших "ночников", работает круглосуточно, но клиентов от этого меньше не становится. Стражи порядка многих знают в лицо, чего не скажешь о вновь прибывших. Этот контингент даже мать родную в таком состоянии не узнает. По количеству пьющих в столице на пятки мужчинам стали наступать дамы - в соотношении 10 к 4. Некоторые напиваются до пляжного состояния и без смущения в неглиже дефилируют на уже ставшее родным койко-место в вытрезвителе.

Дети берут пример со взрослых. Бутылочка пива в день для многих становится нормой. Смелые на улице в присутствии видеокамеры и инспектора становятся скромными и застенчиво отворачиваются. Сейчас на учете в Минском диспансере около 5000 несовершеннолетних.

Только в этом году около 100 минчан подняли рюмку в последний раз. Причина - отравление суррогатом. Еще тысяча поставлена на учет в наркодиспансере, 270 хронических алкоголиков собрали вместе стены ЛТП. Печально, но и здесь женщины не уступают мужской компании.

Алкогольный синдром среди населения заставляет серьезно задуматься сотрудникам правопорядка. Тонны изъятого суррогата, тысячи состоящих граждан на учете в диспансере и сотни загубленных судеб.