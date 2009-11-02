Ван Дамм в Киеве пил водку стаканами и голосил по-украински

Известный киноактер Жан-Клод Ван Дамм, который приехал в Киев презентовать свою комедию «Ж. К. В. Д.», совмещает на украинской земле приятное с полезным.

Актер позволил себе гульнуть на открытии арт-клуба в отеле «Баккара», где он жил все дни своего пребывания в Киеве. Как утверждает «Росбалт», весь вечер актер провел в обществе депутата Партии регионов (ПР) Нестора Шуфрича и миловидной блондинки. Периодически Ван Дамм поднимал бокал и выкрикивал тост: «За Украину!». А к концу вечера и вовсе разошелся: свистел в два пальца, пил водку из бокала для пива, целовал друзей в макушку, отвешивал комплименты украинским женщинам и голосил: «Будьмо!». К еде за весь вечер Ван Дамм так и не притронулся, хотя, как рассказали работники ресторана отеля, актер очень полюбил их куриный бульон, голубцы и стейк. Зато официанты едва успевали подливать ему спиртные напитки.

Покинул вечеринку актер уже около часу ночи.

Ван Дамм упомянул, что в Украине у него есть два друга. Один из них – организатор «дней Украины в Европе» Максим Тимошенко. «Жан — очень интеллигентный, но простой в общении, и у него приятная мама, — признался Максим. — Как-то у моей девушки был день рождения, и Ван Дамм специально выучил нужные фразы на русском, чтобы ее поздравить!»

Стоит также отметить, что ранее, в ходе интервью у Ван Дамма поинтересовались его первыми впечатлениями о людях в Украине. «Очень милые, настоящие и благородные. Люди вокруг меня готовы сделать все, чтобы я чувствовал себя замечательно. Но я не собираюсь вести себя как примадонна. Я приехал в Украину несколько дней назад, поэтому не успел еще что-либо толком рассмотреть. Но вообще хочу чувствовать себя здесь как дома. Я уже пробовал ваш борщ — очень вкусно. У вас вообще вся еда — пальчики оближешь!», — ответил актер.