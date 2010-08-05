Вадиму Девятовскому и Ивану Тихону вернули медали Олимпиады 2008 года в Пекине

Девятовский тогда завоевал серебро, а Тихон — бронзу.

Но награды были изъяты у легкоатлетов из-за обвинения в допинге. Два года спортсмены доказывали свою правоту в Международном арбитражном спортивном суде и выиграли дело против МОК.

Торжественное вручение наград прошло сегодня в Минске. Сейчас оба спортсмена вернулись к тренировкам и готовятся к новым стартам в составе сборной Беларуси. Главная цель — Лондон-2012.

Вадим Девятовский, призер Олимпиады в Пекине:

После Олимпийских игр профессиональный спортсмен, казалось бы, должен бы отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующим. А нам пришлось собрать всю волю, чтобы доказать, что этот случай, который нам пытались навязать, не имеет никакого отношения к нам, и мы рады, что мы дошли.