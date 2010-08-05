В Беларуси появился третий хлебный миллионер

Гродненская область к обеду взяла свою урожайную высоту. Руководитель региона Семен Шапиро об этом лично сегодня проинформировал Президента страны. В ходе доклада губернатор сообщил в целом о положении дел в экономике области.

Глава государства потребовал ускорить решение ряда проблем в промышленности. В частности, речь шла об уменьшении количества убыточных предприятий.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Президент озабочен тем, что сегодня Гродненщина пока отстает в уборке от других регионов. Но мы сегодня уже намолотили 1 миллион. Объем зерна, который произведен Гродненщина в этом году, будет не ниже уровня прошлого года — 1,5 миллиона.

К слову, с начала уборочной Гродненский регион лидирует по урожайности. Средняя — выше 60 центнеров с гектара, а в СПК «Прогресс-Вертелишки» с каждого гектара собирают по 83 центнера зерна.

Всего в стране убрано три четверти урожайных полей. Хлебный каравай уже весит более 5,5 миллионов тонн. В лидерах — Минщина. И сегодня здесь появился первый комбайнер-двухтысячник.

Могилевская область накануне отрапортовала о миллионе и хозяйства завершают уборку зерновых. К миллиону уверенно приближаются брестские хлеборобы. Наращивают темпы жатвы на гомельских и витебских полях. В день аграрии собирают порядка 100 тысяч тонн.

И на финишной прямой в республике уборка пивоваренного ячменя. Могилевский регион план даже перевыполнил.