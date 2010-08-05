Иностранный язык через два года станет обязательным выпускным экзаменом в школах

Александр Лукашенко в ходе встречи с министром образования поручил усилить подготовку белорусских школьников по иностранным языкам.

Как сообщил Александр Радьков, в нынешнем учебном году вводится один дополнительный час на изучение английского, немецкого, французского и других.

Министр образования также в целом проинформировал Александра Лукашенко о подготовке к 1 сентября. Свои двери в этом году распахнут девять школ-новостроек и 10 новых детских садов.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Я вносил предложение — Президент это поддержал — усилить подготовку в области обучения иностранным языкам. Мы будем прорабатывать, чтобы добавить по часу иностранного языка и через два года введем экзамен по иностранному языку. Президент мне поручил продумать, как это ввести, чтобы это было не в ущерб балансу остальных учебных предметов.

Министр образования также проинформировал главу государства о работе общественного объединения «Белая Русь». В нынешнем году больше внимания будет уделяться развитию сети общественных приемных.