В выходные синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду

Новости Беларуси. В предстоящие выходные, как нельзя, кстати, придутся модные зонтики и резиновые сапоги.
Синоптики обещают теплую, но дождливую погоду.
Новости Беларуси. В предстоящие выходные, как нельзя, кстати, придутся модные зонтики и резиновые сапоги.
Синоптики обещают теплую, но дождливую погоду.
В последние дни апреля столица распрощается с холодом. Днём воздух прогреется до 16 градусов.
А вот на начало мая, по прогнозам синоптиков, придутся те самые тютчевские грозы,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.