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В выходные синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду

28 апреля 2017 17:44
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные, как нельзя, кстати, придутся модные зонтики и резиновые сапоги.

Синоптики обещают теплую, но дождливую погоду.

В выходные синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду -1

В последние дни апреля столица распрощается с холодом. Днём воздух прогреется до 16 градусов.

А вот на начало мая, по прогнозам синоптиков, придутся те самые тютчевские грозы,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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