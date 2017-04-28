Прямой эфир

Со 2 мая добраться до технопарка «Великий камень» можно будет на пригородном автобусе со станции метро Могилевская

28 апреля 2017 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НоНовости Беларуси. Пригородный автобус свяжет Минск и технопарк «Великий камень». Со второго мая добраться до большой индустриальной площадки в Смолевичском районе будет проще.

Со 2 мая добраться до технопарка «Великий камень» можно будет на пригородном автобусе со станции метро Могилевская -1

Транспорт будет отправляться от станции метро Могилевская по будним дням и пока три раза в день.

Первый рейс из столицы – в 7.10 утра, подробнее в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске
28 апреля 2017 13:40

Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске

ОСВОД отмечает 145-летие снижением количества несчастных случаев на воде в Витебской области
28 апреля 2017 13:40

ОСВОД отмечает 145-летие снижением количества несчастных случаев на воде в Витебской области

«Хотя бы укололи обезболивающее». В минской ветстанции отказали в помощи сбитому коту
28 апреля 2017 13:21

«Хотя бы укололи обезболивающее». В минской ветстанции отказали в помощи сбитому коту