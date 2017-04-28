Со 2 мая добраться до технопарка «Великий камень» можно будет на пригородном автобусе со станции метро Могилевская

НоНовости Беларуси. Пригородный автобус свяжет Минск и технопарк «Великий камень». Со второго мая добраться до большой индустриальной площадки в Смолевичском районе будет проще.

Транспорт будет отправляться от станции метро Могилевская по будним дням и пока три раза в день.

Первый рейс из столицы – в 7.10 утра, подробнее в сюжете программы «Минщина» на СТВ.