В возрасте 68 лет умер Василий Шандыбин

Бывший депутат нижней палаты парламента РФ умер в среду. Об этом сообщил источник в партии КПРФ, к которой принадлежал в свое время покойный политик.

В 2009 году, 25 июля Василию Шандыбину исполнилось 68 лет. «Да, скончался», подтвердили в Компартии, не раскрывая подробностей произошедшего, передает РИА Новости.

Напомним, Шандыбин вышел из КПРФ в 2007 году, чтобы баллотироваться в Госдуму от Аграрной партии России. Свою политическую карьеру покойный депутат начал в 1994 году, когда его избрали в областную Думу Брянской области. В законодательное собрание РФ Шандыбин попал в 1995 году

Там он работал в думском Комитете по труду и социальной политике на постоянной основе по рекомендации фракции КПРФ. В 1999 году повторно избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва, работал в Комитете по энергетике, транспорту и связи по предложению фракции КПРФ.