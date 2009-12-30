Мисс Париж-2009 лишилась титула из-за откровенных фотографий

Организаторы конкурса Мисс Париж лишили 23-летнюю Келли Бошенко (Kelly Bochenko) титула, завоеванного ею в 2009 году.

Как пишет газета Le Parisien, это произошло по причине появления в СМИ фотографий обнаженной победительницы конкурса красоты в откровенных позах.

Снимки, а также интервью Бошенко были напечатаны журналом Entrevue в канун Рождества. После этого ее адвокат заявил, что фотографии были сделаны четыре года назад и не предназначались для опубликования.

Руководитель оргкомитета конкурса Женевьев де Фонтенэ (Genevieve de Fontenay) в ответ заявила, что Бошенко дважды солгала, подписав соглашение в 2008 и 2009 годах. В нем, в частности, конкурсантки подтверждали, что никогда не позировали частично или полностью обнаженными.

Женевьев де Фонтенэ назвала девушку лгуньей и извращенкой.

– Она – червь в плоде. Я глубочайшим образом презираю ее, – заявила организатор конкурса.

Адвокат Бошенко, родители которой являются поляком и итальянкой японского происхождения, заявил, что девушка полностью уничтожена этой историей. Он также пообещал обратиться в прокуратуру в связи с опубликованием ее откровенных фотографий.

Решением организаторов, корону Мисс Париж-2009 не получит никто.