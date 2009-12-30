Несколько десятков человек в Минске обратились за помощью к врачам с травмами из-за непогоды

За минувшие сутки из-за сложных погодных условий в Минске несколько увеличилось число пострадавших с гололедными травмами, сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Эдуард Козырев.

По его словам, всего за минувшие сутки было зарегистрировано 34 случая гололедных травм. В основном люди обращались по поводу вывихов, переломов и ушибов.

Кроме того, было зафиксировано 2 случая переохлаждения и 3 отморожения. Всего на станцию скорой медицинской помощи за минувшие сутки поступило более 1,8 тысяч, сообщает БЕЛТА.

В свою очередь заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Сергей Казаев рассказал, что за период с 8.00 29 декабря до 8.00 30 декабря в центр поступили чуть более 40 человек.