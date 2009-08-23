В Витебской области растет число круглосуточных магазинов

Продление режима работы магазинов не только создает дополнительный комфорт покупателям, но и приносит экономические дивиденды.

Сейчас в Витебской области двери 49 магазинов открыты 24 часа в сутки. Пока круглосуточным режимом работы довольны все. Покупателям – удобно, продавцам – выгодно.

Приверженцев ночного шопинга немало. В связи с графиком работы многие отовариваются только после ночной смены. В тёмное время суток спросом пользуются не только продукты. Продавец Татьяна говорит: ночью покупают самые неожиданные товары

– И промтовары можно. Часто приходят мягкую игрушку купить, один раз мужчина электрочайник покупал в час ночи. Лично в мою смену, – сказала продавец Татьяна СТРЕЛКОВА.

В витебском регионе магазины начали переходить на круглосуточный режим работы этим летом. А каждое пятое предприятие торговли продлило режим работы, даже в выходные. Экономический эффект налицо – товарооборот увеличился в разы.

– Естественно, это определенным образом активизировало работу по увеличению товарооборота. По итогам 7 месяцев вовлечено дополнительно порядка 4 миллиардов рублей, – рассказала начальник управления торговли Витебского облисполкома Ирина ЛЕВКОВИЧ.

А вот с точки зрения правоохранителей ночные магазины – объекты повышенной криминогенности. Ведь спиртное в это время с прилавков не убирают. Дежурить приходиться в напряженном режиме.

А пока у любителей ночных покупок ещё один повод для радости. До конца года в витебском регионе появится еще 10 круглосуточных магазинов.